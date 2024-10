Terracina / Visite agli scavi di Monte Sant’Angelo, nuove verità sulla storia della città e sull’area sacra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Terracina – Certezze scardinate e ipotesi che trovano conferma: Terracina prima della Anxur volsca, e i templi delle dee Feronia e Venere a dominare l’area del Santuario di Monte S. Angelo. Sono queste le novità, e in molti casi punti di svolta, illustrate nel corso delle Visite gratuite nel cantiere di scavo dell’area archeologica che L'articolo Terracina / Visite agli scavi di Monte Sant’Angelo, nuove verità sulla storia della città e sull’area sacra Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Visite agli scavi di Monte Sant’Angelo, nuove verità sulla storia della città e sull’area sacra Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 14 ottobre 2024)– Certezze scardinate e ipotesi che trovano conferma:primaAnxur volsca, e i templi delle dee Feronia e Venere a dominare l’area del Santuario diS. Angelo. Sono queste le novità, e in molti casi punti di svolta, illustrate nel corso dellegratuite nel cantiere di scavo dell’area archeologica che L'articolodiTemporeale Quotidiano.

