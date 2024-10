Stellantis richiama 194mila Jeep ibride plug-in elettrice per rischio incendio batteria, 13 i roghi segnalati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stellantis richiama 194 mila Jeep ibride plug-in elettriche. Il motivo sta nel ricercarsi nel fatto che sono esposte a possibili incendi della batteria, che va cambiata. A tal proposito sono stati segnalati 13 roghi che hanno fatto propendere la multinazionale per il maxi richiamo. Questo riguarda a Ilgiornaleditalia.it - Stellantis richiama 194mila Jeep ibride plug-in elettrice per rischio incendio batteria, 13 i roghi segnalati Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)194 mila-in elettriche. Il motivo sta nel ricercarsi nel fatto che sono esposte a possibili incendi della, che va cambiata. A tal proposito sono stati13che hanno fatto propendere la multinazionale per il maxi richiamo. Questo riguarda a

