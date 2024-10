"Sicurezza sul lavoro. Tanto da fare" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Ogni giorno sentiamo parlare di vittime e infortuni gravi sul lavoro – dice il vicepresidente provinciale Anmil Antonio Manzo –. Il lavoro è un diritto e quindi è necessario riflettere sul reinserimento della persona rimasta invalida dopo un infortunio facendo leva sul valore aggiunto che essa assume all’interno del luogo di lavoro. Invece, è comunemente riconosciuto che le aziende percepiscono il lavoratore con disabilità come un peso oppure improduttivo". E’ questo il concetto ribadito ieri durante la "Giornata nazionale delle Vittime del lavoro" che ha visto la deposizione di una corona sotto al monumento i9n piazza Nazioni Unite. Lanazione.it - "Sicurezza sul lavoro. Tanto da fare" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Ogni giorno sentiamo parlare di vittime e infortuni gravi sul– dice il vicepresidente provinciale Anmil Antonio Manzo –. Ilè un diritto e quindi è necessario riflettere sul reinserimento della persona rimasta invalida dopo un infortunio facendo leva sul valore aggiunto che essa assume all’interno del luogo di. Invece, è comunemente riconosciuto che le aziende percepiscono il lavoratore con disabilità come un peso oppure improduttivo". E’ questo il concetto ribadito ieri durante la "Giornata nazionale delle Vittime del" che ha visto la deposizione di una corona sotto al monumento i9n piazza Nazioni Unite.

Sicurezza sul lavoro - Rocca : “Necessario un piano strategico per prevenire gli infortuni” - Diffondere la cultura della sicurezza non è in alcun modo in contrasto con la competitività e la produttività delle imprese. ilfaroonline. Stiamo lavorando ad un Piano Strategico Regionale proprio per la salute e la sicurezza sul lavoro che consenta di prevenire e governare ogni possibile rischio, tutelando il benessere e la vita dei lavoratori laziali, perché nessuno rimanga indietro”. (Ilfaroonline.it)

Giani : “La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta. Più risorse per aumentare i controlli nei cantieri” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday “La sicurezza sul lavoro è priorità assoluta per la Regione Toscana, impegnata in azioni che consentano di ridurre infortuni e la catena delle morti”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani in occasione della 74ª Giornata nazionale... (Firenzetoday.it)

Sicurezza sul lavoro - mille ispezioni in più sui cantieri ogni anno dal 2025 al 2027 - “La sicurezza sul lavoro è priorità assoluta per la Regione Toscana, impegnata in azioni che consentano di ridurre infortuni e la catena delle morti”. In particolare, il presidente si sofferma sul “progetto approvato con una delibera di maggio con cui, grazie allo stanziamento di 4,8 milioni di euro di risorse regionali provenienti dal fondo sanzioni, assumeremo per tre anni 25 operatori Asl, ... (Corrieretoscano.it)