Serie A2, in vendita i biglietti per il derby New Basket Brindisi - Nardò (Di lunedì 14 ottobre 2024) Brindisi - Dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta tra gli applausi convincenti e fragorosi del caloroso pubblico presente al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi si proietta ai prossimi impegni di campionato con rinnovato entusiasmo. Il calendario propone un nuovo doppio turno esterno, con Brindisireport.it - Serie A2, in vendita i biglietti per il derby New Basket Brindisi - Nardò Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- Dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta tra gli applausi convincenti e fragorosi del caloroso pubblico presente al PalaPentassuglia, la Valtursi proietta ai prossimi impegni di campionato con rinnovato entusiasmo. Il calendario propone un nuovo doppio turno esterno, con

Serie D : il Casarano non sbaglia con il Brindisi - riparte il Nardò. Ugento sconfitto - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella sesta giornata del campionato di Serie D, girone H, 2024/2025. Casarano-Brindisi 3-1 [Saraniti (C) al 40', Perez (C) al 48', Logoluso (C) su rigore al 52', Marcheggiani (B) al 76'] Costa d'Amalfi-Nardò 0-2 [Correnti al 12'... (Today.it)

Serie B interregionale - la Dinamo Brindisi cala il tris : battuta anche Termoli 68-91 - La Dinamo Brindisi continua il suo cammino vincente nella terza giornata di andata del campionato, superando l’Air Basket Termoli con un netto 68-91. Si tratta della terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Cristofaro, che rimangono così a punteggio pieno, confermandosi in testa alla... (Today.it)