Serie A2: due successi di fila hanno rilanciato l’Aquila. La Fortitudo è sulla strada giusta. E aspetta il ritorno di Aradori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Orzinuovi è stata la prima, la Juvi Cremona la conferma. La Fortitudo infila due vittorie tra mercoledì e sabato e cambia l’inerzia di un campionato iniziato 0-2 e adesso in perfetto equilibrio sul 2-2. A Cremona, la formazione di Devis Cagnardi ha confermato personalità, decisione, determinazione, conquistando una vittoria merita, al termine di una sfida che gli ha visti praticamente sempre avanti in vantaggio. Cremona si è confermata avversaria difficile da affrontare, il 3 su 3 che aveva fino a sabato sera era la conferma dell’ottimo inizio di stagione dei ragazzi di Bechi; la forza della Fortitudo è stata la grande solidità messa in campo dalla squadra, con Matteo Fantinelli che ha segnato e fatto segnare, Sabatini che si è confermato ottimo in regia e Gabriel che ha centrato con continuità la via del canestro, per altro senza mai forzare. Sport.quotidiano.net - Serie A2: due successi di fila hanno rilanciato l’Aquila. La Fortitudo è sulla strada giusta. E aspetta il ritorno di Aradori Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Orzinuovi è stata la prima, la Juvi Cremona la conferma. Laindue vittorie tra mercoledì e sabato e cambia l’inerzia di un campionato iniziato 0-2 e adesso in perfetto equilibrio sul 2-2. A Cremona, la formazione di Devis Cagnardi ha confermato personalità, decisione, determinazione, conquistando una vittoria merita, al termine di una sfida che gli ha visti praticamente sempre avanti in vantaggio. Cremona si è confermata avversaria difficile da affrontare, il 3 su 3 che aveva fino a sabato sera era la conferma dell’ottimo inizio di stagione dei ragazzi di Bechi; la forza dellaè stata la grande solidità messa in campo dalla squadra, con Matteo Fantinelli che ha segnato e fatto segnare, Sabatini che si è confermato ottimo in regia e Gabriel che ha centrato con continuità la via del canestro, per altro senza mai forzare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Fortitudo si impone su Cremona con super Gabriel - La sfida continua infatti a strappi: Fantinelli segna e fa segnare, ma Cremona prova a rimanere in scia bersagliando dalla lunga distanza. Bertetti e Tortu riportano però a -3 Cremona dopo un parziale di 7-0, ad inizio seconda frazione, ma la Effe torna ad essere padrona nonostante Gabriel e Freeman a lungo in panchina per falli. (Sport.quotidiano.net)

La Fortitudo si sblocca anche in trasferta - espugnato il parquet della Juvi Ferraroni Cremona - Dopo aver centrato la prima vittoria in campionato contro la Gruppo Mascio Orzinuovi la Fortitudo Bologna di Coach Cagnardi si sblocca anche in trasferta e passa al PalaRadi contro la Juvi Ferraroni Cremona. Il match valido come anticipo della quarta giornata della Serie A2 2024-2025 finisce... (Bolognatoday.it)

Basket A2 2024/2025 : la Fortitudo Bologna sbanca Cremona - Rieti batte Pesaro - Jazz Johnson ne mette 29 nell’affermazione della Sebastiani Rieti per 86-80 su Pesaro, a cui non bastano i 30 di Khalil Ahmad. Secondo successo di fila per la Fortitudo Bologna, che ottiene una gran vittoria sul campo della Juvi Cremona con i 22 punti di Kenny Gabriel e portando anche Fantinelli (16) e Freeman (13) in doppia cifra. (Sportface.it)