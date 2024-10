Serie A contro la FIFA sui calendari De Siervo: «Non abbiamo aumentato noi le partite, ma loro» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sul reclamo alla Commissione Europea contro la FIFA per i calendari La Serie A insieme alle altre leghe europee ha partecipato al reclamo presentato alla Commissione Europea contro la FIFA per i calendari e il mondiale per club. Di seguito le parole dell’amministratore Calcionews24.com - Serie A contro la FIFA sui calendari De Siervo: «Non abbiamo aumentato noi le partite, ma loro» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Luigi De, amministratore delegato della LegaA, sul reclamo alla Commissione Europealaper iLaA insieme alle altre leghe europee ha partecipato al reclamo presentato alla Commissione Europealaper ie il mondiale per club. Di seguito le parole dell’amministratore

Serie D - United Riccione beffato da un rigore al 90' : solo un punto contro il Progresso - I. . . Dopo il 3-3 sul campo del Corticella, lo United Riccione trova un altro pareggio, questa volta per 1-1 e che sa di beffa, contro il Progresso allo stadio Calbi di Cattolica. Passano in vantaggio i biancazzurri al 42' con Bontempi che segna grazie a un velenoso tiro-cross che beffa il portiere. (Riminitoday.it)

Serie A1 tennis - tutto facile per i ragazzi del Ct Palermo : Caruso e compagni vincono 6-0 contro Massa Lombarda - Nessun patema d’animo per la compagine maschile del Ct Palermo guidata da Davide Cocco e Paolo Cannova che prevale con uno schiacciante 6-0 sui ravennati di Massa Lombarda portandosi così 4 punti dopo il pari esterno di Forte dei Marmi del 6 ottobre. Quest’oggi Massa Lombarda è sceso in Sicilia... (Palermotoday.it)