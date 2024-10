Serafini (Snals): “La formazione dei docenti deve essere a costo zero. È veramente troppo chiedere a un lavoratore 3mila euro per abilitarsi, formarsi e mettersi al servizio dello Stato” [VIDEO] (Di lunedì 14 ottobre 2024) Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, ha espresso la sua preoccupazione per i costi elevati della formazione dei docenti. "Questo è un problema serissimo che ci preoccupa e ci ha preoccupati da sempre", ha affermato Serafini in un'intervista con Orizzonte Scuola TV. L'articolo Serafini (Snals): “La formazione dei docenti deve essere a costo zero. È veramente troppo chiedere a un lavoratore 3mila euro per abilitarsi, formarsi e mettersi al servizio dello Stato” VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Elvira, segretario generale, ha espresso la sua preoccupazione per i costi elevati delladei. "Questo è un problema serissimo che ci preoccupa e ci ha preoccupati da sempre", ha affermatoin un'intervista con Orizzonte Scuola TV. L'articolo): “Ladei. Èa unperal

Incontro Valditara-sindacati - Serafini (Snals Confsal) : “Assunzioni da GPS - concorsi abilitanti - ridurre i costi a carico dei docenti per l’abilitazione” - Grazie alle forti pressioni dello Snals-Confsal sarà mantenuto l’attuale importo della Carta docenti. Oggi pomeriggio si è svolto l’incontro tra il Ministro Valditara e le Organizzazioni sindacali sulle problematiche legate all’avvio dell’anno scolastico. . L'articolo Incontro Valditara-sindacati, Serafini (Snals Confsal): “Assunzioni da GPS, concorsi abilitanti, ridurre i costi a carico dei ... (Orizzontescuola.it)