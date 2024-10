Scontro epico tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga durante la Parigi Fashion Week: ecco cosa è successo (Di lunedì 14 ottobre 2024) cosa è successo davvero tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga durante la Parigi Fashion Week? Un filmato, diventato virale prima sui social e poi su gli altri media, racconta di un incontro tutt’altro che amichevole tra le due. Lo Scontro tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga Nicole Kidman e Salma Hayek erano sedute una accanto all’altra in prima fila all’evento della casa di moda spagnola quando, al termine dello show, i fotografi si sono avvicinati per scattare qualche foto delle star presenti. Ma quando uno di loro ha chiesto «un’altra foto, per piacere», qualcosa deve aver indispettito la premio Oscar. Amica.it - Scontro epico tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga durante la Parigi Fashion Week: ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)davvero tradila? Un filmato, diventato virale prima sui social e poi su gli altri media, racconta di un incontro tutt’altro che amichevole tra le due. Lotradierano sedute una accanto all’altra in prima fila all’evento della casa di moda spagnola quando, al termine dello show, i fotografi si sono avvicinati per scattare qualche foto delle star presenti. Ma quando uno di loro ha chiesto «un’altra foto, per piacere», qualdeve aver indispettito la premio Oscar.

