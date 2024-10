Ilgiorno.it - Scivola nel canalone, muore madre di 45 anni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Èta nelpraticamente sotto gli occhi del fratello. È successo tutto in un attimo. Francesca Rossi, originaria di Tirano, ma che abitava a Milano, aveva 45, era sposata ed era mamma di due figli piccoli. Nel primo pomeriggio di ieri è precipitata e morta sul Legnone, la montagna più alta della provincia di Lecco con i suoi 2.610 metri. Lei e il fratello più giovane stavano tornando verso valle. Avevano appena lasciato la cima e stavano percorrendo la via Normale. Erano ancora in cresta, 150 metri sotto la vetta, in un tratto non impegnativo ma esposto. "Continuava a chiedermi di accompagnarla sul Legnone – ha raccontato sotto shock il fratello –. Era contentissima di essere arrivata in cima. Mentre scendevamo io ero avanti, lei subito dietro. Ho sentito un flebile urlo, come di stupore, mi sono voltato e non c’era più".