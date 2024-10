Quotidiano.net - Schiavi dello smartphone. Come riprendere l’abitudine di leggere

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Londra, 14 ottobre 2024 –possiamo mettere giù i nostri telefoni e ritornare a? È una domanda che molti esperti, e non solo, si stanno ponendo sempre più spesso. Risucchiati dal doom scrolling e costantemente distratti dalle notifiche, dedicare il nostro tempo alla lettura sembra sempre più difficile. Jonathan Bate, professore di letteratura inglese a Oxford, ha espresso la sua preoccupazione per il declino della capacità di attenzione dei suoi studenti, che non riescono a stare al passo con le liste di lettura: “Ora, invece ditre romanzi in una settimana, molti studenti faticano a terminare un solo romanzo in tre settimane” ha dichiarato a BBC Radio4. Già lo scorso luglio, un report dell’ente benefico di The Reading Agency aveva dimostratosolo la metà degli adulti nel Regno Unito legge regolarmente per piacere.