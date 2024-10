Schianto mortale sull’A10: traffico in tilt, ci sono morti e feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa mattina si è verificato un tragico incidente sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano, che ha causato la morte di un operaio di 30 anni e il ferimento grave di un suo collega. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, quando un camioncino, per ragioni ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada. Entrambi gli operai coinvolti, di nazionalità marocchina, sono stati sbalzati fuori dal veicolo attraverso il finestrino del conducente a causa del violento impatto. Purtroppo, uno dei due non è sopravvissuto nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e dei militi di Croce Mare Albisola. L’altro operaio è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso, tramite l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Thesocialpost.it - Schianto mortale sull’A10: traffico in tilt, ci sono morti e feriti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa mattina si è verificato un tragico incidente sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano, che ha causato la morte di un operaio di 30 anni e il ferimento grave di un suo collega. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, quando un camioncino, per ragioni ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada. Entrambi gli operai coinvolti, di nazionalità marocchina,stati sbalzati fuori dal veicolo attraverso il finestrino del conducente a causa del violento impatto. Purtroppo, uno dei due non è sopravvissuto nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e dei militi di Croce Mare Albisola. L’altro operaio è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso, tramite l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

