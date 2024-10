Scappa di casa con la pistola del padre, 15enne ritrovato morto a Senigallia (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Si sarebbe tolto la vita il quindicenne di Montignano che è uscito di casa la notte scorsa portando con sé la pistola del padre, vigile urbano a Senigallia. Il corpo è stato ritrovato in un casale di campagna. Le ricerche erano scattate dopo l'allarme lanciato dai genitori e sono rimaste circoscritte all'area in cui il minore abitava. Il ragazzino si era allontanato da casa ieri sera dopo aver avuto un diverbio con i genitori. Intorno alle 22, il padre si era accorto che Leonardo, il figlio 15enne, non era in casa e che era scomparsa anche la sua pistola di ordinanza. A quel punto l'uomo ha avvisato i carabinieri: le ricerche, coordinate dal comandante della compagnia di Senigallia, Felicia Basilicata, erano partite immediatamente nell'area compresa tra le frazioni di Montignano e Sant'Angelo, dove questa mattina erano arrivati anche i rinforzi. Agi.it - Scappa di casa con la pistola del padre, 15enne ritrovato morto a Senigallia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Si sarebbe tolto la vita il quindicenne di Montignano che è uscito dila notte scorsa portando con sé ladel, vigile urbano a. Il corpo è statoin unle di campagna. Le ricerche erano scattate dopo l'allarme lanciato dai genitori e sono rimaste circoscritte all'area in cui il minore abitava. Il ragazzino si era allontanato daieri sera dopo aver avuto un diverbio con i genitori. Intorno alle 22, ilsi era accorto che Leonardo, il figlio, non era ine che era scomparsa anche la suadi ordinanza. A quel punto l'uomo ha avvisato i carabinieri: le ricerche, coordinate dal comandante della compagnia di, Felicia Basilicata, erano partite immediatamente nell'area compresa tra le frazioni di Montignano e Sant'Angelo, dove questa mattina erano arrivati anche i rinforzi.

