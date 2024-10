Sanremo 2025 anticipazioni: svelati i primi nomi dei big (Di lunedì 14 ottobre 2024) Carlo Conti sta lavorando sempre più attivamente alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico sta finendo l’ascolto delle canzoni giunte alla sua attenzione per un posto tra i prossimi big della kermesse. E pare che il conduttore abbia già deciso i primi nomi. Ecco le prime indiscrezioni. Il teatro Ariston non è ancora adibito alla nuova edizione del Festival di Sanremo, d’altronde mancano ancora diversi mesi. Ma da dietro le quinte, Carlo Conti con i suoi collaboratori stanno già preparando tutti i dettagli. Il direttore artistico, infatti, sarebbe nella fase più complessa: la scelta dei prossimi big che saliranno sul palco. Ma c’è già qualche nome abbastanza certo che ha iniziato a circolare sul web. Velvetgossip.it - Sanremo 2025 anticipazioni: svelati i primi nomi dei big Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Carlo Conti sta lavorando sempre più attivamente alla nuova edizione del Festival di. Il direttore artistico sta finendo l’ascolto delle canzoni giunte alla sua attenzione per un posto tra i prossimi big della kermesse. E pare che il conduttore abbia già deciso i. Ecco le prime indiscrezioni. Il teatro Ariston non è ancora adibito alla nuova edizione del Festival di, d’altronde mancano ancora diversi mesi. Ma da dietro le quinte, Carlo Conti con i suoi collaboratori stanno già preparando tutti i dettagli. Il direttore artistico, infatti, sarebbe nella fase più complessa: la scelta dei prossimi big che saliranno sul palco. Ma c’è già qualche nome abbastanza certo che ha iniziato a circolare sul web.

