Ryan Reynolds festeggia il compleanno Hugh Jackman con un commovente tributo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L'interprete di Wolverine da più di vent'anni ha da poco compiuto 56 anni ed è già pronto per i suoi prossimi live showci ha tenuto are ildicon un, ovviamente a tema Deadpool & Wolverine. La star ha postato sabato su Instagram una galleria di foto dell'attore, amico e collega per commemorare il suo 56°. "Spero che potremo farlo fino a 90 anni. Buon, @the", ha scritto. "Un sacco di anni. Un sacco di avventure". La prima citazione è un riferimento non troppo velato a una battuta ricorrente in Deadpool & Wolverine, in cui Deadpool rompe la quarta parete per prendere in giroche riprende ripetutamente il ruolo del suo