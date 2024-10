Running, CorriPavia 2024: sport e attenzione per il sociale con 3mila partecipanti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella giornata di ieri si è svolta la CorriPavia 10km, evento organizzato da ASD Atletica 100 Torri Pavia sotto il patrocinio e con la collaborazione del Comune di Pavia. Una manifestazione di grande successo che ha fatto segnare il sold out e che è stata completata dalla Mini CorriPavia (anch’essa sold out, nonostante l’ampliamento della capienza massima), dalla Mini CorriPavia Family Run e dalla Mini CorriPavia Trofeo Scuole. “Come Sindaco, essere qui oggi significa celebrare una grande festa con i cittadini e le cittadine pavesi ma anche con partecipanti da altre città. Abbiamo voluto con grande convinzione proseguire questa tradizione nata nel 2001 perché è un esempio di come si possa vivere in salute“, le parole del sindaco Michele Lissia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella giornata di ieri si è svolta la10km, evento organizzato da ASD Atletica 100 Torri Pavia sotto il patrocinio e con la collaborazione del Comune di Pavia. Una manifestazione di grande successo che ha fatto segnare il sold out e che è stata completata dalla Mini(anch’essa sold out, nonostante l’ampliamento della capienza massima), dalla MiniFamily Run e dalla MiniTrofeo Scuole. “Come Sindaco, essere qui oggi significa celebrare una grande festa con i cittadini e le cittadine pavesi ma anche conda altre città. Abbiamo voluto con grande convinzione proseguire questa tradizione nata nel 2001 perché è un esempio di come si possa vivere in salute“, le parole del sindaco Michele Lissia.

La Corripavia sold out. Al via tremila runner - Al via anche il sindaco Michele Lissia che ha spesso preso parte da atleta alla manifestazione. M. M. Strade chiuse dalle 9 alle 12 per consentire ai partecipanti di correre in sicurezza. Analogo entusiasmo per la CorriPavia 10k non competitiva, che ha fatto avvicinare alla quota limite di 1. Con lui anche gli assessori Angela Gregorini (Sport) e Alessandra Fuccillo (Istruzione). (Ilgiorno.it)

C’è CorriPavia. Pure gli alunni tornano in gara - "La popolazione scolastica – ha sottolineato Alessandra Fuccillo, assessora comunale all’istruzione – avrà la possibilità di vivere alcuni degli ambienti artistici della città che sono di fondamentale importanza". La gara, inizialmente prevista a maggio e posticipata per maltempo, rappresenta un’importante occasione per ritrovare l’entusiasmo e il piacere di stare insieme, celebrando la vitalità ... (Ilgiorno.it)