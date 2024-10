Ilfattoquotidiano.it - Ruby Ter, così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi. La tesi del tribunale di Milano ribaltata

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il processonon finisce mai. A 14 anni dai fatti le ex Olgettine (cosiddette) restano ancora sul banco degli imputati e si celebrerà un nuovo appello per 22 persone, accusate diin atti giudiziari. La Corte diha annullato ladi assoluzione pronunciata daldinel febbraio 2023. Ci sono i presunti corrotti in qualità dimoni (22), non c’è più il presunto corruttore, l’ex premier Silvio, anche lui assolto in primo grado come gli altri e poi morto il 12 giugno. La decisione della Suprema Corte non è solo un ribaltamento delladi primo grado, ma rischia di essere una sconfessione dellain forza della quale il collegio presieduto da Marco Tremolada aveva orientato il processo.