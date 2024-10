Ilgiorno.it - Rozzano, il raid registrato nell’ultimo vocale. Caccia ai testimoni su uno scooter: nel cellulare di Mastrapasqua l’audio mai inviato alla sua fidanzata

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ottobre 2024 – ??Le telecamere non hanno ripreso soltanto Daniele Rezza vicino al luogo in cui poi ucciderà con un’unica coltellata al petto Manuelper strappargli dal collo le cuffie. Gli occhi elettronici hanno immortalato pure due uomini in: quasi certamente hanno assistito alkiller, ma non si sono avvicinati né si sono ancora fatti avanti con gli inquirenti; il sospetto è che si tratti di due vedette dei pusher della zona, che percorrono in motorino sempre lo stesso tragitto più volte al giorno per intercettare occhi indiscreti. Stando a quanto emerso dalle indagini sull’omicidio di, quella notte i due avrebbero invertito improvvisamente il senso di marcia, forse attirati da un rumore o da un urlo: si sono fermati col veicolo vicino a un distributore e sono scesi per controllare cosa stesse succedendo. Alle 2.