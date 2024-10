Superguidatv.it - Project Gemini, la recensione dello sci-fi (no spoiler)

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In un futuro non troppo distante, l’umanità ha compiuto dei passi da gigante nell’esplorazione del cosmo, arrivando alla costruzione di stazioni scientifiche su molti pianeti. Un progetto internazionale noto comeha portato allo sviluppo di un’unità unica nel suo genere per la terraformazione di lande aliene. Nel frattempo l’umanità deve fare i conti con il progressivo esaurimento delle risorse e necessita al più presto di un altro mondo abitabile. Una missione viene approntata per andare alla ricerca di una sorta di Terra gemella, unica speranza per la sopravvivenza delle specie.