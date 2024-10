Lanazione.it - Porto, livellamento del fondale: "Nessuno stallo degli uffici. L’iter autorizzativo va avanti"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "La capacità autorizzativa della Regione non è in discussione".sulle pratiche che interessano la richiesta didei fondali di fronte al molo Garibaldi. L’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone interviene 24 ore dopo la lunga intervista sul tema che ’La Nazione’ ha fatto al viceministro Edoardo Rixi. Assessore, Rixi ha detto chiaramente che glidella Regione vivono attualmente una situazione di. È così? "No. E non dobbiamo confondere i piani. L’inchiesta della Procura genovese è figlia di un dragaggio già avvenuto, riguarda la gestione del materiale impiegato per il riempimento dei cassoni della diga e nulla ha a che fare con le pratiche che interessano ilspezzino.