Polla droga nascosta in auto | denunciato spacciatore

Durante un controllo dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, un cittadino tunisino è stato sorpreso a Polla con 40 grammi di hashish nascosti in auto. L'uomo, fermato appena uscito dallo svincolo dell'A2 del Mediterraneo, è stato sottoposto a perquisizione dai militari, che hanno

Incidente sulla Teggiano-Polla : violento scontro tra auto - si indaga - Brutto incidente, questa sera, lungo la strada provinciale 39 Teggiano - Polla. Per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate ed una delle due si è anche ribaltata. L'intervento Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i feriti in ospedale e i carabinieri, per... (Salernotoday.it)

Alexander Reyes - la ‘pollada’ in ricordo del 27enne ucciso da un’auto pirata. L’appello dei genitori : “Diteci cos’è successo quella notte” - E un’offerta in denaro, direttamente o via Iban, per sostenere la famiglia in un momento di dolore. La donazione degli organi, una scelta fatta da Alexander molto tempo fa: “Ho firmato subito, e in quel giorno così triste sono uscito dall’ospedale disperato, ma anche sereno. E l’autopsia, dopo la quale potremo seppellire nostro figlio. (Ilgiorno.it)