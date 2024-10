Perché Donnarumma non giocherà titolare in Italia-Israele e Spalletti ha scelto Vicario (Di lunedì 14 ottobre 2024) In conferenza stampa Spalletti ha annunciato che sarà Vicario il titolare in Italia-Israele. Donnarumma resterà in panchina, ma la scelta del CT ha motivazioni che guardano al futuro. Fanpage.it - Perché Donnarumma non giocherà titolare in Italia-Israele e Spalletti ha scelto Vicario Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In conferenza stampaha annunciato che saràilinresterà in panchina, ma la scelta del CT ha motivazioni che guardano al futuro.

