Terzotemponapoli.com - Pasino: “Napoli, Neres e Raspadori ottime alternative”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Rubens, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: “La gara contro l’Empoli non sarà facile per il. I toscani vengono dal migliore inizio di campionato della sua storia e in casa hanno messo in difficoltà tutti. La speranza è che gli azzurri continuino su questa linea senza montarsi la testa per migliorare di partita in partita.