Pagelle Italia-Israele 4-1, Nations League 2024/25: migliori e peggiori in campo (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Reti di Retegui su rigore, Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. Non basta agli israeliani il gol olimpico di Abu Fani. Vicario 5.5La rete di Israele è un episodio da moviola. Baltaxa sembra indietreggiare e commettere fallo, ma Vicario poteva posizionarsi meglio. Per il resto è ordinaria amministrazione Di Lorenzo 7.5Si toglie la soddisfazione di segnare una doppietta con la fascia da capitano al braccio. L’ultimo gol azzurro risaliva al novembre 2022. Oggi ne segna due: prima un gran primo tempo di testa, poi un tiro sul primo palo. Leader Bastoni 6.5Solido e ordinato. Come al solito Calafiori 6.5Un regista aggiunto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’vince e convince anche nella quarta giornata die consolida il primo posto nel girone: a Udine,travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Reti di Retegui su rigore, Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. Non basta agli israeliani il gol olimpico di Abu Fani. Vicario 5.5La rete diè un episodio da moviola. Baltaxa sembra indietreggiare e commettere fallo, ma Vicario poteva posizionarsi meglio. Per il resto è ordinaria amministrazione Di Lorenzo 7.5Si toglie la soddisfazione di segnare una doppietta con la fascia da capitano al braccio. L’ultimo gol azzurro risaliva al novembre 2022. Oggi ne segna due: prima un gran primo tempo di testa, poi un tiro sul primo palo. Leader Bastoni 6.5Solido e ordinato. Come al solito Calafiori 6.5Un regista aggiunto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia riprende la sua corsa in Nations League : 4-1 a Israele - Di Lorenzo mattatore - La Nazionale di Spalletti ha battuto 4-1 Israele a Udine con la doppietta di Di Lorenzo e i gol di Retegui e Frattesi. Primo posto in classifica per gli azzurri.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo - 35 Italia che parte forte ma Glazer respinge ogni tentativo di Retegui e Tonali. 20. 45? Punizione sulla barriera da parte di Israele. 90? Ci saranno due minuti di recupero. 13? Retegui spreca una grande occasione davanti al portiere, tiro troppo centrale. 39 Ricordiamo che lo stadio di Udine è totalmente blindato. (Oasport.it)

DIRETTA Nations League - Italia-Israele 4-1 | Doppietta di Di Lorenzo LIVE - it. it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium – Stadio Friuli’ di Udine. CT. Spalletti ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Madmon, Abu Fani, Haziza; Kanichowsky, Gloch; Baribo. CT. Nonostante il primo pareggio in questa edizione della competizione per Nazionali, la squadra italiana resta in testa alla classifica del gruppo 2 con un punto di vantaggio sulla ... (Calciomercato.it)