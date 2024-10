Padova, calciatore condannato per stupro gioca in campionato: polemiche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Michael Liguori, attaccante del Padova in Serie C, è stato condannato lo scorso 10 ottobre a 3 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado dal tribunale di Teramo per violenza sessuale su una 14enne. Il reato risalirebbe a luglio di 6 anni fa, quando, ad Alba Adriatica (Teramo), il calciatore marchigiano, allora 19enne, insieme a un amico suo coetaneo avrebbe abusato di due ragazzine di 14 e 16 anni con cui i due giovani avevano un appuntamento serale nella locale stazione dei treni. Il calciatore e l’amico non hanno negato di avere avuto rapporti con le giovani ma sostengono che i rapporti fossero consensuali, affermando che fossero state proprio le minori a insistere per avere dei rapporti. Lapresse.it - Padova, calciatore condannato per stupro gioca in campionato: polemiche Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Michael Liguori, attaccante delin Serie C, è statolo scorso 10 ottobre a 3 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado dal tribunale di Teramo per violenza sessuale su una 14enne. Il reato risalirebbe a luglio di 6 anni fa, quando, ad Alba Adriatica (Teramo), ilmarchigiano, allora 19enne, insieme a un amico suo coetaneo avrebbe abusato di due ragazzine di 14 e 16 anni con cui i due giovani avevano un appuntamento serale nella locale stazione dei treni. Ile l’amico non hanno negato di avere avuto rapporti con le giovani ma sostengono che i rapporti fossero consensuali, affermando che fossero state proprio le minori a insistere per avere dei rapporti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polemiche a Padova : Liguori condannato per violenza sessuale - tifosi lo difendono e club lo schiera - Il club euganeo, però, sta facendo giocare regolamente il giocatore e gli stessi tifosi veneti lo hanno difeso. Una ragazza, infatti, ha denunciato i due giovani con l’accusa di averla violentata e il procedimento in Tribunale ha portato alla condanna. Se non quelle di tipo morali, sollevate dalla consigliera regionale di Il Veneto che vogliamo, Elena Ostanel: “E’ un’occasione persa dal Calcio ... (Sportface.it)

Il Padova schiera il centravanti condannato per violenza sessuale. Il tecnico : «È innamorato del calcio» - Detto questo, tornando al messaggio diffuso dalla società, sembra quasi che non sia successo niente, mentre, ripeto, una condanna così pesante, anche se solo in primo grado, non può essere sottovalutata, se non ignorata in questo modo. Liguori ha però trovato l’opposizione della consigliera comunale di Padova, Chiara Gallani. (Ilnapolista.it)

Condannato per stupro - calciatore del Padova gioca in campionato. Tecnico e società lo difendono : è polemica - Merita di avere un’opportunità. ” Ma quali sono le ragioni della condanna di primo grado di Liguori? Gli episodi risalgono al 5 luglio 2018, quando lui e un suo amico, Andrea Perozzi (anch’egli condannato), avrebbero abusato di due ragazze di 14 e 16 anni. L'articolo Condannato per stupro, calciatore del Padova gioca in campionato. (Thesocialpost.it)