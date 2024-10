Onde di luce e musica: la prima del “Simon Boccanegra” di Verdi incanta il Teatro San Carlo con una scenografia visionaria. E Napoli diventa città del design con Edit (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quando Simon Boccanegra, il Doge di Genova, muore avvelenato, una goccia rossa compare e subito scompare dietro di lui, sulla punta di uno dei teli di Alcantara che cadono sul palcoscenico dall’alto. L’effetto della luce in quell’attimo è intimo, drammatico e sfuggente come i suoi sentimenti. Siamo effimeri. Le battaglie, i conflitti, l’ambizione al potere e alla vendetta, le relazioni irrisolte, i colpi di scena che ribaltano le certezze, gli equivoci, tutto si scioglie nel finale struggente. E’ la verità del tempo a emergere. Cosa resta? Un senso di pace e riconciliazione, impalpabile come la luce che penetra nelle volute dell’allestimento di Kengo Kuma. Ilfattoquotidiano.it - Onde di luce e musica: la prima del “Simon Boccanegra” di Verdi incanta il Teatro San Carlo con una scenografia visionaria. E Napoli diventa città del design con Edit Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quando, il Doge di Genova, muore avvelenato, una goccia rossa compare e subito scompare dietro di lui, sulla punta di uno dei teli di Alcantara che cadono sul palcoscenico dall’alto. L’effetto dellain quell’attimo è intimo, drammatico e sfuggente come i suoi sentimenti. Siamo effimeri. Le battaglie, i conflitti, l’ambizione al potere e alla vendetta, le relazioni irrisolte, i colpi di scena che ribaltano le certezze, gli equivoci, tutto si scioglie nel finale struggente. E’ la verità del tempo a emergere. Cosa resta? Un senso di pace e riconciliazione, impalpabile come lache penetra nelle volute dell’allestimento di Kengo Kuma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simone Cristicchi si conferma artista eclettico : il suo Dalle tenebre alla luce è un viaggio spirituale - Cristicchi non è solo un cantautore, ma un uomo di teatro, un autore di libri, un narratore di storie collettive. C’è un uso sapiente della voce, che Cristicchi modula in modo più sofferto rispetto al passato, come se volesse trasmettere, anche attraverso il timbro, quel senso di ricerca interiore. (Ilfattoquotidiano.it)