Davidemaggio.it - Niente più repliche in daytime per Chissà chi è

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è un programma da replica pomeridiana. Non è un programma dadel Nove. E così ledichi è finiscono in soffitta. E’ stato sospeso l’appuntamento post prandiale con la riproposizione del game condotto da Amadeus. La motivazione sembra riconducibile ai bassi ascolti, quasi sempre inferiori all’1% di share. Al suo posto, è tornata la programmazione crime con Ho vissuto con un killer. A precedere ledel nuovo Soliti Ignoti, c’era Cash or Trash, diventata la nemesi del game show, che si conferma più perfomante anche in, sebbene lediurne siano lontane da raggiungere i risultati record di quelli serali.