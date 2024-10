Netanyahu all’Onu: “Andate via dal Libano” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il vostro rifiuto di ritirare i soldati dell’Unifil li rende ostaggi di Hezbollah“, ha dichiarato Benjamin Netanyahu ieri. La loro presenza “mette a rischio anche la vita dei nostri soldati”. Netanyahu ha anche affermato che le Forze di difesa israeliane avrebbero ripetutamente chiesto all’Onu di rimuovere le sue truppe dal Libano meridionale, ma avrebbero ricevuto ripetuti rifiuti. Per Tel Aviv questo fornirebbe “scudi umani ai militanti di Hezbollah”. “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa“, ha detto il premier israeliano nel videomessaggio. Metropolitanmagazine.it - Netanyahu all’Onu: “Andate via dal Libano” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il vostro rifiuto di ritirare i soldati dell’Unifil li rende ostaggi di Hezbollah“, ha dichiarato Benjaminieri. La loro presenza “mette a rischio anche la vita dei nostri soldati”.ha anche affermato che le Forze di difesa israeliane avrebbero ripetutamente chiestodi rimuovere le sue truppe dalmeridionale, ma avrebbero ricevuto ripetuti rifiuti. Per Tel Aviv questo fornirebbe “scudi umani ai militanti di Hezbollah”. “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa“, ha detto il premier israeliano nel videomessaggio.

