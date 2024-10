Meloni e la telefonata a Netanyahu: “Attacchi a Unifil inaccettabili”. Soldati italiani nei bunker (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Ormai la Blu line, il confine teorico tenuto dall’Unifil tra Israele e Libano, è diventata una linea rossa di bombe, razzi e sangue, ampiamente oltrepassata dalle due parti in lotta, Stato ebraico ed Hezbollah che combattono sotto gli occhi dei caschi blu costretti ad osservare lo spettacolo asserragliati nei bunker. epa11657105 A woman walks past destroyed buildings following an Israeli military strike on a commercial market in Nabatieh, southern Lebanon, 13 October 2024. According to Lebanon's National News Agency (NNA), Israeli warplanes targeted the center of the commercial market in the city of Nabatieh on the evening of 12 October, injuring eight people and destroying several buildings. Quotidiano.net - Meloni e la telefonata a Netanyahu: “Attacchi a Unifil inaccettabili”. Soldati italiani nei bunker Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Ormai la Blu line, il confine teorico tenuto dall’tra Israele e Libano, è diventata una linea rossa di bombe, razzi e sangue, ampiamente oltrepassata dalle due parti in lotta, Stato ebraico ed Hezbollah che combattono sotto gli occhi dei caschi blu costretti ad osservare lo spettacolo asserragliati nei. epa11657105 A woman walks past destroyed buildings following an Israeli military strike on a commercial market in Nabatieh, southern Lebanon, 13 October 2024. According to Lebanon's National News Agency (NNA), Israeli warplanes targeted the center of the commercial market in the city of Nabatieh on the evening of 12 October, injuring eight people and destroying several buildings.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil - "2 tank israeliani in una nostra postazione". Netanyahu all'Onu : via dalle roccaforti di Hezbollah. Telefonata con Meloni - . . Lo ha riferito la missione di peacekeeping Onu. Due carri armati israeliani "sono entrati con la forza" in una postazione dell’Unifil nel sud del Libano. "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", aveva affermato in mattinata Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle ... (Gazzettadelsud.it)

Tensione in Medio Oriente - Netanyahu all'Onu : via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Telefonata con Meloni - . "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. (Gazzettadelsud.it)

"I quirinalisti hanno ricevuto una telefonata" : toh - sui giornali... si muovono i corazzieri anti-Meloni - "Infondato perché non c'è alcun peggioramento della già pessima normativa fiscale vigente, ma solo la conferma di quanto già previsto. ". La rassegna si chiude con il caso dossieraggio, con l'audizione del ministro Crosetto al Copasir. . E oggi intervengono i quirinalisti. Secondo tema: Unione europea e il caos a Bruxelles. (Liberoquotidiano.it)