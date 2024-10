Maxi rissa tra bande nel centro di Monza: i passanti terrorizzati si rifugiano nell’enoteca (Di lunedì 14 ottobre 2024) Monza, 14 ottobre 2024 - Una rissa fra una trentina di giovani, sabato sera nel cuore del centro storico. Alcuni armati di cinghie, bottiglie, bastoni, spranghe. Fra il Tribunale di Monza e piazza di San Pietro Martire, con tutte le viuzze dei dintorni coinvolte. Via De Amicis L’episodio clou intorno alle 22.30 in via De Amicis, non lontano dall’Ufficio Igiene, quando all’interno del Dining Club, elegante enoteca frequentata da giovani e famiglie, un nugolo di passanti terrorizzati che si erano trovati presi in mezzo fra i contendenti (pare che ci fossero almeno due gruppi distinti a darsele di santa ragione), hanno cominciato a battere con i pugni contro i vetri per implorare aiuto. La richiesta d’aiuto “Aprite, non c’entriamo nulla con quelli che si stanno picchiando, vogliamo solo metterci al riparo” la richiesta. Ilgiorno.it - Maxi rissa tra bande nel centro di Monza: i passanti terrorizzati si rifugiano nell’enoteca Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Unafra una trentina di giovani, sabato sera nel cuore delstorico. Alcuni armati di cinghie, bottiglie, bastoni, spranghe. Fra il Tribunale die piazza di San Pietro Martire, con tutte le viuzze dei dintorni coinvolte. Via De Amicis L’episodio clou intorno alle 22.30 in via De Amicis, non lontano dall’Ufficio Igiene, quando all’interno del Dining Club, elegante enoteca frequentata da giovani e famiglie, un nugolo diche si erano trovati presi in mezzo fra i contendenti (pare che ci fossero almeno due gruppi distinti a darsele di santa ragione), hanno cominciato a battere con i pugni contro i vetri per implorare aiuto. La richiesta d’aiuto “Aprite, non c’entriamo nulla con quelli che si stanno picchiando, vogliamo solo metterci al riparo” la richiesta.

