Mattarella al 75 Congresso astronautico internazionale

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato all'inaugurazione del 75° Congresso astronautico internazionale, in programma a Milano dal 14 al 18 ottobre. L'evento, ospitato al Mi.Co. di Milano dall'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, quest'anno si è concentrato sul tema "Responsible Space for Sustainability".

Mattarella a Milano per gli 80 anni della strage di Gorla - Milano – Deposizione di corone al Monumento ai piccoli martiri di GorlaIl presidente ha incontrato i sopravvissuti: “Un male inimmaginabile” “E’ una tragedia insensata, è inimmaginabile il male, ma inimmaginabile per chiunque, non soltanto per voi. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando i sopravvissuti della strage di Gorla. (Lapresse.it)

Mattarella a Milano : lo spazio e l’omaggio ai piccoli martiri di Gorla - Il convegno Il 75° Congresso astronautico internazionale, in corso al centro congressi Mico a Fiera Milano City, è un evento su cinque giorni che radunerà in città i più importanti protagonisti del settore aerospaziale (previsti 4mila relatori provenienti da 96 nazioni). Nel pomeriggio Mattarella sarà alla Fondazione Ambrosianeum. (Ilgiorno.it)

Mattarella a Milano : l’omaggio ai piccoli martiri di Gorla - Ad accoglierlo in platea, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia. Milano, 14 ottobre 2024 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Fiera a Milano all’International Astronautical Congress, che si tiene in città fino al 18 ottobre prossimo. (Ilgiorno.it)