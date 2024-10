Manovra. Paolo Capone, Leader UGL: "Taglio del cuneo fiscale misura fondamentale per rilanciare crescita e occupazione” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “La volontà del Governo di rendere strutturale il Taglio del cuneo fiscale nella prossima Manovra finanziaria, come ribadito oggi dal Sottosegretario Claudio Durigon sul Corriere della Sera, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzio Ilgiornaleditalia.it - Manovra. Paolo Capone, Leader UGL: "Taglio del cuneo fiscale misura fondamentale per rilanciare crescita e occupazione” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “La volontà del Governo di rendere strutturale ildelnella prossimafinanziaria, come ribadito oggi dal Sottosegretario Claudio Durigon sul Corriere della Sera, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzio

Manovra - Durigon “Il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale” - “Questa è una manovra piena di futuro. Ma nel momento in cui ci siano attività con ricavi maggiori, dovuti magari a fattori come l’inflazione, credo ci possa essere una collaborazione per costruire una fiscalità più funzionale al Paese. Toglierei dal vocabolario l’espressione extra-profitti. Il dialogo è aperto, come è aperto con banche e grandi società su come partecipare a una fiscalità ... (Unlimitednews.it)

Manovra : Conte - 'Meloni in luna di miele con Monti - taglio pensioni e porte chiuse a giovani' - Così Giuseppe Conte sui social. E a chi è in pensione tagliano le rivalutazioni in un momento di gravi rincari e carovita mentre ai nostri ragazzi sbattono in faccia la porta d'ingresso al mercato del lavoro. . L'ultima proposta del ministro dell'Economia Giorgetti sono 'incentivi ai lavoratori per non andare in pensione', con l'ipotesi che lo Stato rinunci a una parte dei contributi. (Liberoquotidiano.it)

Taglio del cuneo fiscale e riforma Irpef : le priorità della manovra finanziaria 2025-2029 - Questo percorso di aggiustamento, ha spiegato, sarà accompagnato da una crescita media annua della spesa netta dell'1,5%, "in linea con la traiettoria di riferimento della Commissione Europea". Il contesto economico, però, non è privo di difficoltà. In tal modo, l'Italia potrà gradualmente rafforzare la propria posizione fiscale, garantendo al contempo una sostenibilità di lungo periodo. (Ilfogliettone.it)