LIVE Sonego-Huesler 7-6, 0-1, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro gioca un tie-break perfetto e vince il 1° set (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Dritto vincente a sventaglio. Avanti in avvio di 2° set Huesler. 40-30 Clamoroso tracciante lungoriga di dritto di Sonego! 40-15 Appena lunga la risposta di rovescio. 30-15 Brutta volèe dello svizzero. 30-0 In rete la palla corta di Sonego. 15-0 Servizio vincente Huesler. 16:40 Molto bene alla battuta il torinese, che ottiene l’88% di punti (21 su 24) con la prima e un ottimo 7/9 con la seconda. Lo svizzero ha il 71% con la prima e il 55% con la seconda. Un mare di differenza tra i due al servizio. Sonego-Huesler 7-6(1)! Un tie-break praticamente perfetto, sfruttando anche gli errori dello svizzero, tra cui il doppio fallo nel 3° punto. Avanti così! 6-1 Aggredisce alla grande di dritto dalla risposta Sonego. Cinque set point. Sui primi due serve lui! 5-1 Sulla riga il dritto inside in dello svizzero. Si gira. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 7-6, 0-1, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro gioca un tie-break perfetto e vince il 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Drittonte a sventaglio. Avanti in avvio di 2° set. 40-30 Clamoroso tracciante lungoriga di dritto di! 40-15 Appena lunga la risposta di rovescio. 30-15 Brutta volèe dello svizzero. 30-0 In rete la palla corta di. 15-0 Servizionte. 16:40 Molto bene alla battuta il torinese, che ottiene l’88% di punti (21 su 24) con la prima e un ottimo 7/9 con la seconda. Lo svizzero ha il 71% con la prima e il 55% con la seconda. Un mare di differenza tra i due al servizio.7-6(1)! Un tie-praticamente, sfruttando anche gli errori dello svizzero, tra cui il doppio fallo nel 3° punto. Avanti così! 6-1 Aggredisce alla grande di dritto dalla risposta. Cinque set point. Sui primi due serve lui! 5-1 Sulla riga il dritto inside in dello svizzero. Si gira.

