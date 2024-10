Life Is Strange: Double Exposure, il provato in anteprima dei primi due capitoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l’ottimo Life is Strange: True Colors Deck Nine, ormai al timone della serie principale, è pronta a tornare con un nuovo capitolo. In Life Is Strange: Double Exposure una vecchia conoscenza della serie, farà il suo attesissimo ritorno. Max Caulfield, protagonista del primo Life is Strange, ora cresciuta, è alle prese con un nuovo omicidio dai contorni come sempre misteriosi e da un nuovo potere che la accompagnerà durante le sue indagini. Grazie a un codice fornito da Square Enix abbiamo potuto provare in anteprima i primi due capitoli di questa nuova avventura in uscita il prossimo 29 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Un assaggio in esclusiva del tanto atteso sequel delle disavventure di Max, ambientato anni dopo la tempesta che colpì Arcadia Bay nel primo, indimenticabile capitolo. Game-experience.it - Life Is Strange: Double Exposure, il provato in anteprima dei primi due capitoli Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l’ottimois: True Colors Deck Nine, ormai al timone della serie principale, è pronta a tornare con un nuovo capitolo. InIsuna vecchia conoscenza della serie, farà il suo attesissimo ritorno. Max Caulfield, protagonista del primois, ora cresciuta, è alle prese con un nuovo omicidio dai contorni come sempre misteriosi e da un nuovo potere che la accompagnerà durante le sue indagini. Grazie a un codice fornito da Square Enix abbiamo potuto provare induedi questa nuova avventura in uscita il prossimo 29 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Un assaggio in esclusiva del tanto atteso sequel delle disavventure di Max, ambientato anni dopo la tempesta che colpì Arcadia Bay nel primo, indimenticabile capitolo.

Life is Strange : Double Exposure - il nuovo trailer rappresenta un ritorno alle origini per Max - Grazie a questo video è possibile di conseguenza ripercorrere gli eventi che hanno portato la ragazza a scoprire di possedere dei poteri sovrannaturali, con questa scoperta che ha ovviamente finito per cambiare per sempre in modo radicale la sua vita e di quella di chi le sta intorno. Ricordiamo che Max è dotata di poteri sovrannaturali che le consentono di riavvolgere il tempo, dote questa che ... (Game-experience.it)

Presentata la colonna sonora di Life is Strange : Double Exposure - L’edizione fisica su vinile della colonna sonora è disponibile esclusivamente nella Collector’s Box di Life is Strange: Double Exposure. 1) New Dad – Under My Skin Lights on Moscow – I Must Come Clean Tessa Rose Jackson – I Think You Change Tessa Rose Jackson – Illusion I fan più impazienti possono anche ascoltare alcuni dei singoli della colonna sonora qui: chloe moriondo – ... (Nerdpool.it)

I nuovi poteri in Life is Strange : Double Exposure - . Uscirà anche su Nintendo Switch in data futura. Oltre ad approfondire il nuovo potere con cui Max Caulfield può spostarsi tra due sequenze temporali parallele, il video parla anche della sua nuova abilità di percezione. Max dovrà usare entrambe le sfumature del suo nuovo potere per risolvere l’omicidio della sua amica Safi. (Nerdpool.it)