Le interviste. Seconda gara consecutiva per il portiere Stacchiotti : "Aspettiamo con ansia il match contro il Livorno» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Niccolò Stacchiotti (nella foto) ieri ha giocato la sua Seconda gara consecutiva in bianconero dando l’impressione di essere in crescita sia tecnica che di intesa con i compagni. "La continuità crea indubbiamente fiducia – ha detto il numero 99 della Robur dopo la gara di Orvieto –. Sono contento di come stanno andando le mie prime settimane qui e di come mi sto integrando con i compagni della difesa. I più esperti come Achy, Cavallari e Biancon mi stanno dando un mano. I loro consigli e suggerimenti mi aiutano e molto nella gestione della partita". Stacchiotti è stato determinante con almeno una parata per tempo evitando ai suoi di andare sotto in una gara che poi sarebbe stata difficile da raddrizzare. "Sono contenti delle parate che ho fatto – ammette il portiere classe 2006 tesserato dopo l’infortunio di Tirelli – ma meno del risultato. Sport.quotidiano.net - Le interviste. Seconda gara consecutiva per il portiere Stacchiotti : "Aspettiamo con ansia il match contro il Livorno» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Niccolò(nella foto) ieri ha giocato la suain bianconero dando l’impressione di essere in crescita sia tecnica che di intesa con i compagni. "La continuità crea indubbiamente fiducia – ha detto il numero 99 della Robur dopo ladi Orvieto –. Sono contento di come stanno andando le mie prime settimane qui e di come mi sto integrando con i compagni della difesa. I più esperti come Achy, Cavallari e Biancon mi stanno dando un mano. I loro consigli e suggerimenti mi aiutano e molto nella gestione della partita".è stato determinante con almeno una parata per tempo evitando ai suoi di andare sotto in unache poi sarebbe stata difficile da raddrizzare. "Sono contenti delle parate che ho fatto – ammette ilclasse 2006 tesserato dopo l’infortunio di Tirelli – ma meno del risultato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toprak Razgatlioglu domina anche la seconda gara dell’Estoril - Per rendersene conto basti osservare dove sono finiti i compagni di marca: Van der Mark ha beccato 15 secondi, finendo al quinto posto. Sul tracciato spagnolo, con il ritorno agli orari canonici, vedremo in pista anche Supersport, la entry level 300 e la finalissima della prima edizione del Mondiale Femminile. (Metropolitanmagazine.it)

L'incidente non sembra aver scalfito la sua voglia di corse automobilistiche. E domenica correrà la seconda gara - Illeso, Reeves ha ripreso la gara ed è riuscito ad arrivare 25esimo su 35 concorrenti. Ma in gara c’è anche chi ha fatto peggio di lui, che quindi non demorde. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Dal cinema alle auto: Keanu Reeves debutta come pilota ma finisce fuori pista sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Coppa Alkeemia - la seconda edizione della gara per l'inclusione dei ragazzi con disabilità - Crediamo nei valori che lo sport rappresenta e vogliamo veicolare messaggi sani a tutta la comunità. La regione, infatti, ha conseguito il titolo di Regione Europea dello Sport 2024. Un appuntamento sociale e sportivo al tempo stesso, che testimonia la vocazione del Veneto per simili iniziative. Scenderanno in campo i ForMeDAbili di Spinea, il Montebelluna (promosso dall'associazione Sport Life ... (Liberoquotidiano.it)