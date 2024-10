La Protezione civile in piazza: "Io non rischio". Basta sapere come (Di lunedì 14 ottobre 2024) Avere la consapevolezza di ciò che può essere un rischio per la collettività, attraverso però il gioco per i più piccoli e l’informazione a portata "di mano". Attraverso questo sistema si vogliono portare le persone ad affacciarsi sul mondo della prevenzione attraverso una vera campagna di sensibilizzazione, e così sono scesi in piazza coloro che di solito, con le loro divise, vengono visti in caso di vera emergenza, chiamati per i soccorsi. Ma questa volta l’obiettivo era, appunto, far capire ai cittadini quanto sia importante la prevenzione. "Io non rischio" ieri ha colorato piazza Duomo di giallo (colore distintivo della campagna) per informare la cittadinanza sulle buone pratiche della Protezione civile. Lanazione.it - La Protezione civile in piazza: "Io non rischio". Basta sapere come Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Avere la consapevolezza di ciò che può essere unper la collettività, attraverso però il gioco per i più piccoli e l’informazione a portata "di mano". Attraverso questo sistema si vogliono portare le persone ad affacciarsi sul mondo della prevenzione attraverso una vera campagna di sensibilizzazione, e così sono scesi incoloro che di solito, con le loro divise, vengono visti in caso di vera emergenza, chiamati per i soccorsi. Ma questa volta l’obiettivo era, appunto, far capire ai cittadini quanto sia importante la prevenzione. "Io non" ieri ha coloratoDuomo di giallo (colore distintivo della campagna) per informare la cittadinanza sulle buone pratiche della

