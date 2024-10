La General torna a vincere. Lunghi finalmente decisivi (Di lunedì 14 ottobre 2024) G. CONTRACTOR JESI 78 BENACQUISTA LATINA 61 General CONTRACTOR JESI: Malatesta ne, Carnevale 3, Bruno 2, Di Emidio 5, Nisi ne, Berra 16, Valentini 3, Marulli 12, Cena 10, Petrucci 17, Zucca 10. All. Marcello Ghizzinardi. BENACQUISTA LATINA: Caffaro 9, Amo, Giancarli ne, Mannella 2, Baldasso 24, Merletto 5, Zappone ne, Paci 7, Rossi 10, Palombo ne, Guastamacchia 4, Toncic., All. Agostino Origlio. Arbitri: Giambuzzi (Ch), Valletta (Pe). Parziali 20-21, 40-35, 61-50 JESI Sulla spinta della ritrovata coppia di Lunghi, dopo tre turni di digiuno, la General torna alla sospirata – e meritata – vittoria, battendo per la prima volta nella storia un Latina dimesso letteralmente crollato con l’andare della gara. Tre gli ex Merletto, Rossi e Baldasso, nello starting five ospite. Ilrestodelcarlino.it - La General torna a vincere. Lunghi finalmente decisivi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) G. CONTRACTOR JESI 78 BENACQUISTA LATINA 61CONTRACTOR JESI: Malatesta ne, Carnevale 3, Bruno 2, Di Emidio 5, Nisi ne, Berra 16, Valentini 3, Marulli 12, Cena 10, Petrucci 17, Zucca 10. All. Marcello Ghizzinardi. BENACQUISTA LATINA: Caffaro 9, Amo, Giancarli ne, Mannella 2, Baldasso 24, Merletto 5, Zappone ne, Paci 7, Rossi 10, Palombo ne, Guastamacchia 4, Toncic., All. Agostino Origlio. Arbitri: Giambuzzi (Ch), Valletta (Pe). Parziali 20-21, 40-35, 61-50 JESI Sulla spinta della ritrovata coppia di, dopo tre turni di digiuno, laalla sospirata – e meritata – vittoria, battendo per la prima volta nella storia un Latina dimesso letteralmente crollato con l’andare della gara. Tre gli ex Merletto, Rossi e Baldasso, nello starting five ospite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La General Contractor vuole uscire dal periodo buio. Jesi cerca il riscatto. A Salerno match duro - Quasi un viaggio della speranza per la Ghizzinardi band per provare a interrompere il digiuno di vittorie assenti dai playoff contro Livorno della scorsa primavera e perpetrato, amichevoli comprese (salvo l’eccezione del successo di misura con Matelica), fino all’infrasettimanale di mercoledì scorso contro Chieti. (Sport.quotidiano.net)

Serie B nazionale - debutto per la General Contractor. Jesi cade nell’amichevole degli ex. Vince Loreto - ora lunga serie di test - e dopo, hai voglia a dire che il basket d’agosto non conta niente…. . A infiammare la fantasia delle opposte fazioni del prossimo derby marchigiano proprio il risultato delle prime amichevoli: Jesi ha perso con una squadra del piano di sotto, Fabriano ha vinto a Chiusi in casa di una neo retrocessa dalla serie A, prima traferta della General Contractor in campionato. (Sport.quotidiano.net)

Basket Serie B Nazionale / General Contractor Jesi - il GM Rizzitiello : “Un gran progetto per i giovani cestitsti jesini”. - Per quanto riguarda invece il mio impegno con la prima squadra, cerchiamo di proseguire il buon lavoro iniziato l’anno scorso. Il fatto che siano state inseriti nello staff persone come Ortensi, così come altre figure, per me è un valido aiuto. È una macchina grande ed impegnativa ma era uno scossone necessario per produrre un cambiamento maggiore. (Vallesina.tv)