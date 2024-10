La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa: reclamo alla Commissione europea (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sul tavolo l'eccessivo numero di partite e le decisioni arbitrarie del massimo organo di governo del calcio internazionale La Fifpro Europe e le Leghe europee, che rappresentano i sindacati dei calciatori e le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione europea contro la Fifa per la sua condotta in Sbircialanotizia.it - La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa: reclamo alla Commissione europea Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sul tavolo l'eccessivo numero di partite e le decisioni arbitrarie del massimo organo di governo del calcio internazionale LaEurope e le, che rappresentano i sindacati dei calciatori e lenazionali, insiemeLiga, hanno presentato oggi unlaper la sua condotta in

La guerra sui calendari ora è ufficiale : le leghe europee e i calciatori presentano reclamo alla Ue contro la Fifa - La presentazione segue un’ampia revisione del caso da parte dei legali che rappresentano Fifpro Europe e le Leghe europee, che hanno approvato il reclamo a luglio. Nuovo Mondiale per Club, ma stessi problemi: il mercato dei diritti tv è ormai saturo. “Uno sciopero da parte dei giocatori? Sì, credo che non manchi molto a qualcosa del genere. (Ilfattoquotidiano.it)

Leghe europee e calciatori contro la Fifa per il calendario : reclamo alla Commissione UE - L`associazione delle Leghe europee e FifPro Europe, il sindacato dei calciatori, insieme a LaLiga hanno presentato reclamo alla Commissione... (Calciomercato.com)

Leghe europee contro Fifa : “Troppe partite mettono a rischio salute giocatori” - La Fifa deve esercitare le sue funzioni regolamentari in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato. “Il calendario internazionale di calcio, eccessivamente saturato, mette a rischio la sicurezza e la salute dei giocatori, e minaccia la sostenibilità economica e sociale di importanti competizioni nazionali apprezzate per generazioni dai tifosi in Europa e nel mondo. (Sportface.it)