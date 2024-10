Juventus, ansia McKennie: l'infortunio preoccupa, domani farà gli esami (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono ore di grande ansia in casa Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A che al rientro dalla sosta vedrà i bianconeri affrontare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono ore di grandein casain vista della ripresa del campionato di Serie A che al rientro dalla sosta vedrà i bianconeri affrontare

Juventus in ansia per McKennie - cosa sta succedendo - Thiago Motta, si ritroverebbe senza un altro centrocampista dopo che anche la presenza di Koopmeiners è in forte dubbio. La Juventus, già provata da numerosi infortuni e squalifiche, teme che McKennie possa non essere disponibile per la prossima sfida contro la Lazio. L'articolo Juventus in ansia per McKennie, cosa sta succedendo sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Juventus - ansia per l’infortunio al ginocchio di Bremer : probabile rottura del crociato - Prima della doppietta di Dusan Vlahovic e della magia di Francisco Conceicao, i bianconeri avevano perso per infortunio sia Gleison Bremer sia Nico Gonzalez nei primi 12 minuti di partita. Qualora gli esami odierni confermassero la rottura o la lesione del crociato, i tempi di recupero potrebbero essere, nel peggiore dei casi, di circa sei mesi, tenendo il brasiliano fuori dal campo per buona ... (Lettera43.it)

Juventus - infortunio di Bremer in Champions : bianconeri in ansia - . Lipsia e Juventus sono in campo per la partita della 2ª giornata di Champions League. Nei primi minuti subito una brutta notizia: torsione al ginocchio per Bremer e il difensore è stato costretto al cambio. Al suo posto dentro Gatti. L'articolo Juventus, infortunio di Bremer in Champions: bianconeri in ansia sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)