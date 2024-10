Italia-Israele, Fagioli pronto a dirigere gli azzurri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024 ore 20.45, l'Italia giocherà contro Israele il secondo match di Nations League. Dopo il pareggio contro il Belgio, il ct Spalletti è deciso a fare diversi cambi. In porta spazio a Vicario, con confermata la sola difesa a 3 composta da Di Lorenzo, Bastoni e Ilpiacenza.it - Italia-Israele, Fagioli pronto a dirigere gli azzurri Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024 ore 20.45, l'giocherà controil secondo match di Nations League. Dopo il pareggio contro il Belgio, il ct Spalletti è deciso a fare diversi cambi. In porta spazio a Vicario, con confermata la sola difesa a 3 composta da Di Lorenzo, Bastoni e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti lancia Vicario - titolare in Italia-Israele : pilastro del Tottenham - la verità sull’Inter e il ritorno in Serie A|Primapagina - PERCORSO – Il debutto ufficiale con l’Italia rappresenta una nuova tappa di un percorso che ha visto Guglielmo Vicario prendersi la scena un passo alla volta. Poi la lunga gavetta dalla Serie D con il Venezia alla Serie A con l’Empoli, passando per i quattro anni a Perugia, il Cagliari dove ricopre il ruolo di vice Cragno ed esordisce a San Siro fino alle due stagioni in Toscana, un cui si ... (Justcalcio.com)

Perché Donnarumma non giocherà titolare in Italia-Israele e Spalletti ha scelto Vicario - In conferenza stampa Spalletti ha annunciato che sarà Vicario il titolare in Italia-Israele. Donnarumma resterà in panchina, ma la scelta del CT ha motivazioni che guardano al futuro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Zona rossa - dissuasori e artificieri : Udine blindata per Italia-Israele di Nations League - 45, con misure di sicurezza straordinarie. Corteo Pro Palestina L’attenzione è alta anche per via del corteo pro Palestina organizzato nella città a poche ore dall’inizio del match. La città friulana, che torna ad accogliere la nazionale italiana dopo cinque anni, è stata blindata per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori. (Calcioweb.eu)