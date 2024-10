Il tartufo protagonista a Bedonia: fiera e show-cooking con degustazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intensità e piacevolezza, profumi di terra e aromi di bosco sono gli elementi sensoriali che si sprigioneranno in occasione della decima tappa de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”; cambieranno i sapori, rispetto agli ultimi appuntamenti della manifestazione promossa dalla Parmatoday.it - Il tartufo protagonista a Bedonia: fiera e show-cooking con degustazione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intensità e piacevolezza, profumi di terra e aromi di bosco sono gli elementi sensoriali che si sprigioneranno in occasione della decima tappa de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”; cambieranno i sapori, rispetto agli ultimi appuntamenti della manifestazione promossa dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le principali Feste del Tartufo dell’autunno - L’autunno ci inebria con i profumi del tartufo grazie alle tante manifestazioni dedicate a questo prezioso tubero che si svolgono tra ottobre e novembre. Quattro località in particolare si distinguono ... (vdgmagazine.it)

Frittata da Guinness per la Mostra del Tartufo Bianco - Sant'Angelo in Vado (Pu)- Taglio del nastro per la 61esima Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado, la più antica della Marche e seconda in Italia dopo la piemontese Alba. In piazza ... (cronachemarche.it)

Il tg itinerante riparte da sua maestà il tartufo, re di Alba - È il prodotto simbolo del Piemonte. Capace di attrarre milioni di persone da tutto il mondo. È il tartufo bianco d'Alba, protagonista della prima puntata della nuova stagione del Tg itinerante, il ... (rainews.it)