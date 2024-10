Il maresciallo “da marciapiede“ e la città: Gomorra è un tutorial (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROZZANO (Milano) Il "Chimico" racconta la cronaca nera e la sua Rozzano. Mentre la città è al centro della polemica sulla sicurezza come Milano e tutto il resto dell’hinterland, si inserisce un libro-verità scritto da un carabiniere che per lungo tempo è stato proprio comandante della tenenza di Rozzano, dove è stato ucciso a coltellate Manuel Mastrapasqua. Un libro di memorie, Toghe e feluche, che porta la firma di Massimiliano Filiberti (foto), ex maresciallo dell’Arma, che sta scuotendo gli ambienti delle forze dell’ordine. Non solo perché mette a nudo "scelte sbagliate nelle politiche della sicurezza". Filiberti, nome in codice, "Chimico" è un investigatore vecchio stampo. È un momento difficile per Rozzano o Rozzano vive sempre momenti difficili? "Se me lo chiede riguardo alla questione Fedez rispondo e sottoscrivo parola per parola la dichiarazione del sindaco di Ferretti. Ilgiorno.it - Il maresciallo “da marciapiede“ e la città: Gomorra è un tutorial Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROZZANO (Milano) Il "Chimico" racconta la cronaca nera e la sua Rozzano. Mentre laè al centro della polemica sulla sicurezza come Milano e tutto il resto dell’hinterland, si inserisce un libro-verità scritto da un carabiniere che per lungo tempo è stato proprio comandante della tenenza di Rozzano, dove è stato ucciso a coltellate Manuel Mastrapasqua. Un libro di memorie, Toghe e feluche, che porta la firma di Massimiliano Filiberti (foto), exdell’Arma, che sta scuotendo gli ambienti delle forze dell’ordine. Non solo perché mette a nudo "scelte sbagliate nelle politiche della sicurezza". Filiberti, nome in codice, "Chimico" è un investigatore vecchio stampo. È un momento difficile per Rozzano o Rozzano vive sempre momenti difficili? "Se me lo chiede riguardo alla questione Fedez rispondo e sottoscrivo parola per parola la dichiarazione del sindaco di Ferretti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Webuild - al via l’intera M4 Milano. Da est a ovest città in 30 minuti - Si è tenuto il viaggio inaugurale del primo treno, partito dalla stazione di San Cristoforo e diretto all’aeroporto di Linate, completando il percorso già parzialmente operativo dal 2023 da San Babila fino all’aeroporto. A renderlo possibile è la Linea 4 della Metropolitana di Milano, realizzata da Webuild per conto del Comune di Milano. (Unlimitednews.it)

Milano - da oggi M4 attraversa tutta la città : in 30 minuti da San Cristoforo a Linate - Alla nascita della M4 hanno contribuito 17mila lavoratrici e lavoratori e 1. In media sono 45mila i viaggiatori che si spostano ogni giorno con la ‘blu’. Da oggi la M4 attraversa tutta la città, unendo in meno di 30 minuti di viaggio i quartieri a ovest di Milano, come San Cristoforo e Lorenteggio, con quelli a est e con l’aeroporto di Linate, passando per il centro città. (Lapresse.it)

Il ginnasta Bartolini e la tentata rapina sotto casa : «Milano città raccapricciante - lui ha preso pugni in faccia» - Non so come sarebbe andata a finire se fosse successo a una signora o una ragazza, mi ritengo fortunato ad aver preso solo un pugno in fronte ma sicuramente è stato più sfortunato il mio aggressore”. Per sua sfortuna anziché portami via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia”. Ma è chiaro che episodi del genere non accadono solo a Napoli, e non sono, come hanno detto gli inquirenti ... (Ilnapolista.it)