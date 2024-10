Justcalcio.com - Il Liverpool ha ricevuto un enorme impulso sul futuro di Trent Alexander-Arnold dopo che è emerso l’obiettivo di trasferimento del Real Madrid: rapporto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha fatto un ottimo inizio di stagione, adattandosi senza problemi alla vita sotto la guida del nuovo allenatore delArne Slot. Il 26enne è apparso robusto in difesa e tipicamente produttivo in attacco. Ha attirato l’attenzione anche dell’Inghilterra, segnando un’eccellente punizione nella vittoria della Nations League sulla Finlandia, e sembra essersi finalmente affermato come un giocatore chiave per la squadra nazionale. Tutto ciò non avrà fatto altro che aumentare l’interesse per, il cuicon ilrimane in dubbio con il suo contratto in scadenza a fine stagione. È stato segnalato l’interesse del, ammiratore di lunga data del terzino destro.