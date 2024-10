Highlights e gol Potenza-Foggia 1-1 | Serie C 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di, match del girone C di/2025. Al 31? un’uscita di De Lucia su Schimmenti è punita con il calcio di rigore, poi trasformato da Caturano al 31?. All’81’ iltrova la rete del pareggio. Su cross di Salines, Emmausso gira di testa e spedisce nell’angolo dove Alastra non può arrivare. Ilchiude in inferiorità numerica, ma riesce a guadagnare un punto e a salire a quota 9. È più in alto ilche sale a 15 punti in classifica. Ecco le azioni salienti.e gol1-1:/25 () SportFace.