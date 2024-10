Halloween for family a Zoomarine (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il parco Zoomarine presenta "Halloween for family", un calendario di eventi, attività ed attrazioni che permetteranno di vivere questa ricorrenza in maniera mostruosa e altrettanto divertente."Smaschera la tua paura-ci risiamo" a ZoomarineDal 5 ottobre al 3 novembre, dalle 11 alle 17 (con Romatoday.it - Halloween for family a Zoomarine Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il parcopresenta "for", un calendario di eventi, attività ed attrazioni che permetteranno di vivere questa ricorrenza in maniera mostruosa e altrettanto divertente."Smaschera la tua paura-ci risiamo" aDal 5 ottobre al 3 novembre, dalle 11 alle 17 (con

"Smaschera la tua paura" - evento di Halloween a Zoomarine - Le paure dei bambini sono spesso legate a personaggi immaginari come mostri o fantasmi, ma anche al buio, alla scuola, alle malattie, ai temporali, agli animali. Per fornire alle famiglie uno strumento in più per rassicurare i propri figli, Zoomarine torna a celebrare la ricorrenza di Halloween... (Romatoday.it)

Halloween for Family a Zoomarine - Halloween for Family un ricco calendario di eventi I legami familiari sono il bene più prezioso, il cuore pulsante della vita di ogni bambino. Halloween for Family a Zoomarine un mese da brividi con super novità: zombie camp e zombie paintball dal 5 ottobre 2024. Per sottolineare l’importanza di questa risorsa il parco Zoomarine ha […]. (Periodicodaily.com)

Ricco programma per “Halloween for Family” al Parco Zoomarine di Roma - Dal 5 ottobre al 3 novembre, dalle 11 alle 17 (con apertura straordinaria il 31 ottobre dalle 14 alle 22) il parco alle porte di Roma sarà popolato da personaggi stravaganti come gli Spaventapazzi, pronti a coinvolgere la platea in un nuovo show con ballerine horror, clown e spaventapasseri. Inoltre il 6 ottobre una ulteriore sorpresa: “Abracadown” lo show più inclusivo dell’anno che, dopo il ... (Lopinionista.it)