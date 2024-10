Guardiola in Serie A, dall’apertura da Fazio alla verità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pep Guardiola ha sempre avuto un ottimo rapporto con l’Italia. La Serie A resta un suo obiettivo, ma per adesso è una soluzione difficile “In Serie A? Solo con Baggio vice“, scherza Guardiola sul possibile approdo su una panchina in Serie A durante il suo intervento ai microfoni di Che tempo che fa. Il tecnico spagnolo ai microfoni della trasmissione condotta da Fabio Fazio si sofferma su diversi temi anche se l’attenzione maggiore va sul suo futuro. Il contratto con il Manchester City è in scadenza e da tempo si parla della possibilità di una separazione tra le parti al termine della stagione. Guardiola (Lapresse) – cityrumors.itGuardiola non chiude a questa ipotesi (“devo valutare ndr) e conferma che la decisione definitiva sarà preso nel giro di poco tempo. L’idea di fermarsi un anno per rifiatare lo stuzzica e non poco. Cityrumors.it - Guardiola in Serie A, dall’apertura da Fazio alla verità Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pepha sempre avuto un ottimo rapporto con l’Italia. LaA resta un suo obiettivo, ma per adesso è una soluzione difficile “InA? Solo con Baggio vice“, scherzasul possibile approdo su una panchina inA durante il suo intervento ai microfoni di Che tempo che fa. Il tecnico spagnolo ai microfoni della trasmissione condotta da Fabiosi sofferma su diversi temi anche se l’attenzione maggiore va sul suo futuro. Il contratto con il Manchester City è in scadenza e da tempo si parla della possibilità di una separazione tra le parti al termine della stagione.(Lapresse) – cityrumors.itnon chiude a questa ipotesi (“devo valutare ndr) e conferma che la decisione definitiva sarà preso nel giro di poco tempo. L’idea di fermarsi un anno per rifiatare lo stuzzica e non poco.

