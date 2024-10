Grande Fratello, la prima coppia dura appena 24 ore: Tommaso bacia Mariavittoria, ma poi… (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande Fratello, in questi oltre vent’anni, ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma forse mai una coppia durata appena ventiquattro ore: nemmeno il tempo di baciarsi, Tommaso e Mariavittoria si sono già detti addio. Lui è stato chiaro, forse troppo, ma sapete cosa ha detto per troncare la nascente relazione con la bella dottoressa? Scopritelo nei prossimi paragrafi. Belli, giovani e sempre più vicini: così sono apparsi Tommaso e Mariavittoria, ma c’è un ma. Dopo il loro bacio, il giovane idraulico ventiquattrenne ha deciso di troncare con la ragazza. Schietto e diretto, ha rivelato le proprie motivazioni. Grande Fratello, il bacio tra Tommaso e Mariavittoria Forse sarebbe il caso di dire che non è mai iniziata: tra i due giovani, in effetti, c’è stato solo un bacio. Tutto faceva pensare all’inizio di una nuova e importante relazione, ma qualcosa è andato storto. Donnapop.it - Grande Fratello, la prima coppia dura appena 24 ore: Tommaso bacia Mariavittoria, ma poi… Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al, in questi oltre vent’anni, ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma forse mai unataventiquattro ore: nemmeno il tempo dirsi,si sono già detti addio. Lui è stato chiaro, forse troppo, ma sapete cosa ha detto per troncare la nascente relazione con la bella dottoressa? Scopritelo nei prossimi paragrafi. Belli, giovani e sempre più vicini: così sono apparsi, ma c’è un ma. Dopo il loro bacio, il giovane idraulico ventiquattrenne ha deciso di troncare con la ragazza. Schietto e diretto, ha rivelato le proprie motivazioni., il bacio traForse sarebbe il caso di dire che non è mai iniziata: tra i due giovani, in effetti, c’è stato solo un bacio. Tutto faceva pensare all’inizio di una nuova e importante relazione, ma qualcosa è andato storto.

