Gli attacchi di Israele a Unifil «mettono in pericolo i soldati italiani». Portolano: possono reagire (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli attacchi di Israele a Unifil mettono in pericolo la vita dei mille soldati italiani in Libano. Per questo ieri la premier Giorgia Meloni ha chiamato Benjamin Netanyahu. Ma la risposta del premier di Tel Aviv non è stata rassicurante: «Non ci fermeremo davanti ai terroristi. Unifil si ritiri». Intanto il generale Luciano Portolano, da pochi giorni Capo di Stato Maggiore della Difesa, sostiene che il suo omologo israeliano Herzi Halevi gli ha detto che «gli attacchi contro i caschi blu sono stati frutto di errori a livello tattico» e che avrebbe analizzato «tutte le attività svolte sul terreno, assicurandosi che non ci sarebbero più stati errori del genere nei confronti di postazioni dell'Onu». E ha ricordato che i militari italiani «hanno regole di ingaggio per garantire la propria protezione e quindi dare una risposta adeguata».

