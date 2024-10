Giuffredi anche su Folorunsho: “A gennaio non si muove! In estate con l’Atalanta facemmo tutto io e Manna, lui non sapeva nulla…” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mario Giuffredi, agente di Michael Folorunsho, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A pranzo con Umberto Chiariello’, in onda su Radio Crc: “Situazione gestita male, mi fido di Conte” “Folorunsho alla Lazio? Ma perché dovrebbe andare alla Lazio Abbiamo rinnovato il contratto perché Conte lo voleva e puntava su Folorunsho. Il presidente ha eseguito, dunque club L'articolo Giuffredi anche su Folorunsho: “A gennaio non si muove! In estate con l’Atalanta facemmo tutto io e Manna, lui non sapeva nulla” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giuffredi anche su Folorunsho: “A gennaio non si muove! In estate con l’Atalanta facemmo tutto io e Manna, lui non sapeva nulla…” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mario, agente di Michael, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A pranzo con Umberto Chiariello’, in onda su Radio Crc: “Situazione gestita male, mi fido di Conte” “alla Lazio? Ma perché dovrebbe andare alla Lazio Abbiamo rinnovato il contratto perché Conte lo voleva e puntava su. Il presidente ha eseguito, dunque club L'articolosu: “Anon si! Inconio e, lui nonnulla” Teleclubitalia.

Folorunsho alla Lazio : De Laurentiis vuole 12 milioni - Giuffredi vorrebbe inserire il difensore Casale - L’ex Verona è seguito dall’agente Giuffredi, che sta provando a inserire l’altro assistito Casale per aiutare Fabiani a liberare uno slot per far posto a un altro innesto dietro. C’è anche la Fiorentina sulla mezzala e ha chiesto informazioni il Rennes. Lotito lo prenderebbe però solo in prestito con opzione d’acquisto. (Ilnapolista.it)