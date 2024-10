Tpi.it - Giorgio Armani: “Tra due o tre anni mi ritiro. Il mio rimpianto più grande? Non aver avuto figli”

(Di lunedì 14 ottobre 2024): “Il miopiù? Non” Ancora due o tre ann di attività e poisi ritirerà a vita privata: è quanto confessato dallo stilista in un’intervista in cui ha svelato anche dettagli intimi del suo passato. Intervistato dal Corriere della Sera,ha parlato per la prima volta del suo, ormai imminente: “Due o trecome responsabile dell’azienda me li posso ancora concedere, di più no, sarebbe negativo. Non potrebbero essere di più perché non ci dormo la notte. Non conosco più il sonno profondo e sereno di un tempo. Ho costruito una specie di struttura, di progetto, di protocollo che dovrebbe essere seguito da chi verrà dopo di me in questa avventura”. Un futuro da vivere con il suo compagno Leo Dell’Orco che, come ammette lo stilista, “rappresenta la persona a me più vicina”.