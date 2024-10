Fiorello, la figlia Olivia si è sposata e presto lo renderà nonno: ma chi è il vero padre della ragazza? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Olivia Testa, figlia della moglie di Fiorello, si è sposata proprio nei giorni scorsi con Ansperto Radice Fossati Confalonieri! La ragazza ben presto renderà nonni i suoi genitori, ma cosa sappiamo del suo vero padre? Tra Fiorello e la figlia di sua moglie Susanna Biondo c’è un ottimo rapporto: il comico siciliano ha conosciuto la neo-sposina quando aveva solamente tre anni e, di fatto, per lei è stato come un padre. Quest’estate la famiglia allargata è stata paparazzata per le vie di Venezia, dove era intenta a fare un weekend di sopralluogo per la location del matrimonio. Olivia e suo marito diventeranno presto genitori: la ragazza è giunta all’altare con un bellissimo pancione e al suo fianco, ad accompagnarla, c’erano sia Fiorello che suo padre biologico Edoardo Testa, primo marito di Susanna Biondo. Donnapop.it - Fiorello, la figlia Olivia si è sposata e presto lo renderà nonno: ma chi è il vero padre della ragazza? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Testa,moglie di, si èproprio nei giorni scorsi con Ansperto Radice Fossati Confalonieri! Labennonni i suoi genitori, ma cosa sappiamo del suo? Trae ladi sua moglie Susanna Biondo c’è un ottimo rapporto: il comico siciliano ha conosciuto la neo-sposina quando aveva solamente tre anni e, di fatto, per lei è stato come un. Quest’estate la famiglia allargata è stata paparazzata per le vie di Venezia, dove era intenta a fare un weekend di sopralluogo per la location del matrimonio.e suo marito diventerannogenitori: laè giunta all’altare con un bellissimo pancione e al suo fianco, ad accompagnarla, c’erano siache suobiologico Edoardo Testa, primo marito di Susanna Biondo.

